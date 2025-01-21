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Очередное трагическое ДТП в Ташкенте: маршрутка насмерть сбила пешехода

В Ташкенте произошло очередное трагическое дорожно-транспортное происшествие. 21 января около 09:40 в Мирзо-Улугбекском районе на улице Буюк Ипак Йули водитель маршрутки совершил наезд на 32-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Источник: Vaib.Uz

После удара водитель потерял управление, что привело к столкновению с автомобилем BYD, а затем маршрутка вылетело за пределы проезжей части. В свою очередь, BYD столкнулся с автомобилем Matiz.

Последствия ДТП

К сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и пешеход скончался на месте происшествия. Медицинская бригада, прибывшая на место аварии, лишь констатировала смерть пострадавшего.

По факту данного ДТП возбуждено уголовное дело, в рамках которого следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.