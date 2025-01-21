Очередное трагическое ДТП в Ташкенте: маршрутка насмерть сбила пешехода

После удара водитель потерял управление, что привело к столкновению с автомобилем BYD, а затем маршрутка вылетело за пределы проезжей части. В свою очередь, BYD столкнулся с автомобилем Matiz.
Последствия ДТП
К сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и пешеход скончался на месте происшествия. Медицинская бригада, прибывшая на место аварии, лишь констатировала смерть пострадавшего.
По факту данного ДТП возбуждено уголовное дело, в рамках которого следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.