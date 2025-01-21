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Вовремя проснулась: В Приднестровье 16-летняя внучка спасла бабушку из пожара

64-летняя пенсионерка успела надышаться продуктами горения, сейчас она в больнице.

Источник: Комсомольская правда

В Бендерах внучка спасла бабушку.

В ночь на 20 января пенсионерка легла спать, а в ноги положила электрический коврик-грелку. Внучка спала в соседней комнате. Провод электроковрика проходил прямо по постельному белью. Произошло короткое замыкание, коврик и диван начали тлеть, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Повезло, проснулась 16-летняя внучка, почувствовала запах гари, увидела дым, разбудила бабушку и вызвала пожарных.

Площадь возгорания небольшая, но дыма было много. Огнеборцы прибыли и потушили все оперативно. Обгорел диван и постельное белье. 64-летняя пенсионерка успела надышаться продуктами горения. Сейчас она в больнице.

пожары