Вовремя проснулась: В Приднестровье 16-летняя внучка спасла бабушку из пожара

В Бендерах внучка спасла бабушку.
В ночь на 20 января пенсионерка легла спать, а в ноги положила электрический коврик-грелку. Внучка спала в соседней комнате. Провод электроковрика проходил прямо по постельному белью. Произошло короткое замыкание, коврик и диван начали тлеть, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Повезло, проснулась 16-летняя внучка, почувствовала запах гари, увидела дым, разбудила бабушку и вызвала пожарных.
Площадь возгорания небольшая, но дыма было много. Огнеборцы прибыли и потушили все оперативно. Обгорел диван и постельное белье. 64-летняя пенсионерка успела надышаться продуктами горения. Сейчас она в больнице.