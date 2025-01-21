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В Таганроге водитель иномарки сбил велосипедиста

В Таганроге водитель «Мазды 6» сбил велосипедиста, с травмами мужчина доставлен в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге водитель «Мазды 6» сбил велосипедиста, с травмами мужчина доставлен в больницу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. ДТП произошло ранним утром 20 января.

По предварительной информации ведомства, водитель за рулем автомобиля «Мазда 6» двигался по улице Транспортной. В районе дома № 3 он не справился с управлением и на всей скорости сбил велосипедиста. С травмами пострадавшего доставили в больницу. Ему оказывают помощь медики.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.