В Таганроге водитель иномарки сбил велосипедиста

По предварительной информации ведомства, водитель за рулем автомобиля «Мазда 6» двигался по улице Транспортной. В районе дома № 3 он не справился с управлением и на всей скорости сбил велосипедиста. С травмами пострадавшего доставили в больницу. Ему оказывают помощь медики.