На Алтае девочка-подросток на ходу выскочила из машины из-за ссоры с родителями

До этого сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском ребенок выпал из машины во время движения. Автомобилисты бросились на помощь, женщина, находившаяся за рулем внедорожника, в котором ехал ребенок, вышла из авто не сразу, предположительно, это была мать мальчика.