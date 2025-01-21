Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе в Ростовской области в ДТП пострадали четыре человека

В ДТП на трассе «Ростов — Ставрополь» пострадали четыре человека.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по донскому региону. ДТП произошло 21 января около 12:30 на трассе «Ростов-Ставрополь».

По предварительной информации ведомства, водитель за рулем автомобиля «Шевроле Кобальт» на перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево он не убедился в безопасности и врезался в другую иномарку. В результате столкновения «Шевроле Кобальт» и «Киа Спектры» пострадали оба водителя и два пассажира. С травмами их доставили в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.