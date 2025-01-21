На трассе в Ростовской области в ДТП пострадали четыре человека

По предварительной информации ведомства, водитель за рулем автомобиля «Шевроле Кобальт» на перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево он не убедился в безопасности и врезался в другую иномарку. В результате столкновения «Шевроле Кобальт» и «Киа Спектры» пострадали оба водителя и два пассажира. С травмами их доставили в больницу.