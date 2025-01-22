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На Кубани нашли новый способ очистки песка от мазута

КРАСНОДАР, 21 янв — РИА Новости. Активисты нашли новый способ очистки песка на пляжах Краснодарского края с использованием минерала, который обезвожит и обессолит нефть, впереди пробное тестирование, сообщили в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

«Активисты продемонстрировали новый метод очистки песка от мазута, который заключается в смешивании песка с глауконитом — минералом, способным обессоливать и обезвоживать нефть. По результатам пробного тестирования будет принято решение о том, насколько эффективен этот метод и стоит ли его применять массово», — говорится в сообщении.

В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме «Волгонефти-239», находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

экология