Пожар на свалке на Московском шоссе почти потушен

Напомним, стихийная свалка загорелась в лесополосе на Московском шоссе в Нижнем Новгороде в минувшие выходные. К 17:00 21 января стало известно, что очаги открытого горения практически ликвидированы. Очаги пожара засыпаны грунтом и песком с применением бульдозеров с трех направлений.