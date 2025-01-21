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Пожар на свалке на Московском шоссе почти потушен

Стихийная свалка загорелась в лесополосе в минувшие выходные.

Источник: Комсомольская правда

Пожар на нелегальной свалке почти полностью потушен в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает МКУ «Управление ГОЧС г. Нижнего Новгорода».

Напомним, стихийная свалка загорелась в лесополосе на Московском шоссе в Нижнем Новгороде в минувшие выходные. К 17:00 21 января стало известно, что очаги открытого горения практически ликвидированы. Очаги пожара засыпаны грунтом и песком с применением бульдозеров с трех направлений.

На месте происшествия работали 31 пожарный и 26 единиц техники. Работы продолжат завтра, а в ночь на 22 января запланирован завоз грунта самосвалами.

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