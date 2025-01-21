Пожар на свалке на Московском шоссе почти потушен

Пожар на нелегальной свалке почти полностью потушен в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает МКУ «Управление ГОЧС г. Нижнего Новгорода».
Напомним, стихийная свалка загорелась в лесополосе на Московском шоссе в Нижнем Новгороде в минувшие выходные. К 17:00 21 января стало известно, что очаги открытого горения практически ликвидированы. Очаги пожара засыпаны грунтом и песком с применением бульдозеров с трех направлений.
На месте происшествия работали 31 пожарный и 26 единиц техники. Работы продолжат завтра, а в ночь на 22 января запланирован завоз грунта самосвалами.