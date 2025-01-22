В Волгоградской области пройдет процесс виновника столкновения барж

Правоохранители закончили расследование в отношении второго помощника капитана теплохода.
12 июня фигурант дела управлял теплоходом в акватории Волго-Донского судоходного канала им. В. И. Ленина. Мужчина нарушил правила безопасности, из-за чего транспорт столкнулся с другой баржей, которая двигалась навстречу.
Ущерб оценили более чем в 16 млн рублей, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. Второго помощника капитана обвинили в преступлении по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).
В рамках расследования правоохранители провели экспертизы и допросили свидетелей случившегося. Материалы дела поступили в Светлоярский районный суд 9 января 2025 года.
Первое заседание по уголовному делу назначено на 30 января. Информация об этом появилась на сайте суда.