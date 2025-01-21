Силы ПВО Ростовской области сбили три беспилотника. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Происшествие случилось вечером 21 января.
— С 21:30 силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. На данный момент в районе Каменска-Шахтинского сбито три БПЛА, — говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. В дежурные спасательные службы информация о разрушениях на земле не поступала. Военные продолжают работу.