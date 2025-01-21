Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО Ростовской области сбили три беспилотника

Силы ПВО Ростовской области отражают атаку вражеских беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Силы ПВО Ростовской области сбили три беспилотника. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Происшествие случилось вечером 21 января.

— С 21:30 силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. На данный момент в районе Каменска-Шахтинского сбито три БПЛА, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. В дежурные спасательные службы информация о разрушениях на земле не поступала. Военные продолжают работу.