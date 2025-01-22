При столкновении автобуса и легковушки в Краснодарском крае погиб человек

В Краснодарском крае в результате ДТП с участием автобуса погиб водитель автомобиля ВАЗ. Инцидент произошел 21 января в 16:50 в Курганинском районе на 16-м километре дороги «Подъезд к Майкопу».
«По предварительным данным, 64-летний водитель ВАЗ-2110, выполняя разворот, столкнулся с автобусом Volkswagen, который следовал из Армавира в Лабинск и не имел пассажиров», — сообщил начальник Курганинской Госавтоинспекции Григорий Поголов.
Водитель отечественного автомобиля скончался в машине скорой помощи от полученных травм. Его 41-летняя пассажирка была госпитализирована в Курганинскую больницу с травмами средней степени тяжести.