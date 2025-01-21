Число жертв пожара на курорте в Турции выросло до 76

Огонь вспыхнул в ночь на 21 января в 12-этажном деревянном отеле в провинции Болу. Губернатор Абдулазиз Айдын сообщил, что, согласно предварительным данным, пожар возник в ресторанной зоне на четвертом этаже и распространился на все здание, на тот момент в отеле проживали 234 гостя. Как передавал CNN Turk, в день ЧП гостиница была заполнена на 80−90% из-за каникул у обучающихся.