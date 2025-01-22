Во Франции задержали школьницу за угрозу убить учителя после показа карикатур

ПАРИЖ, 22 января. /ТАСС/. Французская полиция задержала 13-летнюю школьницу по подозрению в угрозе убийством учителю за то, что во время урока тот продемонстрировал классу карикатуры сатирического журнала Charlie Hebdo на тему религии. Об этом сообщила газета Le Figaro.
Демонстрация карикатур состоялась 8 января, на следующий день после ежегодной церемонии в память о жертвах террористического нападения на редакцию журнала в 2015 году. Ученикам показали карикатуры на условного имама, католического священника, раввина и на разных политиков. Одна из учащихся выразила недовольство по этому поводу, но урок прошел без инцидентов. Через неделю она подошла к преподавателю и заявила, что ученик старшей школы хочет его убить за то, что он показал карикатуры.
Учитель подал жалобу в прокуратуру, девочку задержали для допроса. Она призналась, что действительно доносила до учителя угрозы смертью, однако, по ее словам, это была «плохая шутка» с ее стороны и на самом деле никто его убивать не собирался. Полиция и прокуратура восприняли дело серьезно, и сейчас решается вопрос, можно ли считать ее «шутку» прямой угрозой в адрес учителя.
Подобное отношение связано с тем, что по очень похожему сценарию развивались события в 2020 году, когда радикальный исламист убил учителя истории и географии Самюэля Пати после жалобы школьницы на то, что он выгнал из класса учеников-мусульман и показывал остальным ученикам карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, уже становившиеся поводом для террористических нападений во Франции. В ноябре 2024 года во время судебного процесса по этому делу жаловавшаяся на Пати школьница призналась, что соврала, и на самом деле ее отстранили от занятий за прогулы и плохое поведение, и она вообще не присутствовала на уроке, когда показывали карикатуры.