Во Франции задержали школьницу за угрозу убить учителя после показа карикатур

Подобное отношение связано с тем, что по очень похожему сценарию развивались события в 2020 году, когда радикальный исламист убил учителя истории и географии Самюэля Пати после жалобы школьницы на то, что он выгнал из класса учеников-мусульман и показывал остальным ученикам карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, уже становившиеся поводом для террористических нападений во Франции. В ноябре 2024 года во время судебного процесса по этому делу жаловавшаяся на Пати школьница призналась, что соврала, и на самом деле ее отстранили от занятий за прогулы и плохое поведение, и она вообще не присутствовала на уроке, когда показывали карикатуры.