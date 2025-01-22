Эмигрант из Марокко устроил кровавую резню в Тель-Авиве, пострадали четверо

Мигрант напал на жителей Тель-Авива. Видео © X / Emily Schrader / OSINTdefender.
Нападение произошло вечером 21 января. Остановить преступника удалось девушке, которая застрелила его из пистолета. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняя все обстоятельства трагедии.
По информации местных СМИ, нападавшего звали Кади Абд аль-Азиз. Он является эмигрантом из Марокко с американским видом на жительство. Сообщается, что мужчина прибыл в Израиль в качестве туриста 18 января.
А 18 января в Тель-Авиве палестинец с ножом напал на прохожих. Злоумышленника застрелил вооружённый гражданин, находившийся рядом. По данным местным СМИ, нападение совершил 19-летний житель палестинского города Тулькарм. Он находился на территории Израиля незаконно.