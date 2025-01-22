Закончено дело экс-начальника вещевого управления Минобороны

В ГВСУ СКР отметили, что для обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и пр. следователем на имущество Владимира Демчика был наложен арест на общую сумму более 100 млн руб. Кроме того, обеспечительные меры введены в отношении активов Александра Свистунова, оцениваемых в 35 млн руб. По данным защиты, все активы Владимира Демчика имеют законное происхождение, так как сам он, уволившись в 2018 году из вооруженных сил кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» двух степеней, занимался бизнесом, являясь в том числе одним из руководителей крупного ООО «Текстильная торговая компания».