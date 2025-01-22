В Брянской области украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удары по пожарному автомобилю и частному жилому дому. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по расследованию преступлений киевского режима Родион Мирошник, опубликовав соответствующую информацию в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в поселке Хоромное, расположенном в Климовском районе региона.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что дежурные подразделения противовоздушной обороны ликвидировали девять украинских беспилотников, обнаруженных в небе над Ростовской областью.