Гладков: мужчина пострадал при атаке ВСУ в белгородском селе

В результате атаки украинского беспилотника в Белгородской области пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, удар пришелся на легковой автомобиль, двигавшийся по трассе между Бессоновкой и Орловкой. Пострадавший мужчина получил баротравму, а также множественные осколочные ранения конечностей. Его оперативно доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Губернатор уточнил, что транспортное средство полностью уничтожено в результате возгорания, а подробности произошедшего в настоящее время уточняются.
Ранее в Брянской области украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удары по пожарному автомобилю и частному жилому дому. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.