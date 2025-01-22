Гладков: мужчина пострадал при атаке ВСУ в белгородском селе

По его словам, удар пришелся на легковой автомобиль, двигавшийся по трассе между Бессоновкой и Орловкой. Пострадавший мужчина получил баротравму, а также множественные осколочные ранения конечностей. Его оперативно доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.