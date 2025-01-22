Экс-сотрудник СК украл 7 млн рублей у осужденного за взятку главы донского УФНС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Бывший заместитель руководителя управления ГСУ СК РФ по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет Александр Избенко обвиняется в хищении более 7 млн рублей у осужденного за взятку бывшего и. о. руководителя управления ФНС по Ростовской области Владимира Шелепова. Об этом сказано в материалах дела бывшего экс-сотрудника СК, с которыми ознакомился ТАСС.
«С 2018 по 2020 годы Избенко входил в следственную группу по уголовному делу в отношении Шелепова. В ходе обыска в его жилище в Оружейном переулке следователями были изъяты $218 300 и 7 млн рублей. Избенко хранил их в служебном кабинете. В 2019 году эти денежные средства были осмотрены в качестве вещественного доказательства. Не позднее 1 октября 2023 года эти деньги были обращены Избенко в личное пользование», — сказано в обвинительном заключении по делу бывшего работника СК.
По приговору Ленинского суда в отношении Шелепова эта сумма была конфискована в доход государства, хотя фактически к тому моменту она была уже присвоена Избенко. В связи с этим РФ подала иск к экс-заместителю руководителя управления ГСУ СК РФ по расследованию организованной преступной деятельности на 19 млн рублей.
Решением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Шелепов приговорен к 11 годам колонии строгого режима за получение взятки. По версии следствия, он получил 93 млн рублей от предпринимателей, занимающихся продажей зерна, и помог им уклониться от уплаты 4 млрд рублей налогов.
Дело Избенко начало рассматриваться по существу в Басманном суде Москвы. В общей сложности он обвиняется по 16 эпизодам преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Общая сумма похищенного, по версии следствия, составляет более 185 млн рублей.
29 сентября 2023 года Избенко подал рапорт об увольнении из Следственного комитета РФ по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, после чего выехал с места жительства в Донецкой Народной Республике. В ноябре того же года он был задержан и арестован.
В ходе работы в СК он участвовал в расследовании многих резонансных дел. Так, в 2014 году он вел дело о крушении во Внуково самолета Falcon, в котором погиб президент компании Total Кристоф де Маржери. Также он расследовал обстоятельства теракта, совершенного над Синайским полуостровом в 2015 году, и дело о нападении на казанскую гимназию № 175 в 2021 году.