Экс-сотрудник СК украл 7 млн рублей у осужденного за взятку главы донского УФНС

«С 2018 по 2020 годы Избенко входил в следственную группу по уголовному делу в отношении Шелепова. В ходе обыска в его жилище в Оружейном переулке следователями были изъяты $218 300 и 7 млн рублей. Избенко хранил их в служебном кабинете. В 2019 году эти денежные средства были осмотрены в качестве вещественного доказательства. Не позднее 1 октября 2023 года эти деньги были обращены Избенко в личное пользование», — сказано в обвинительном заключении по делу бывшего работника СК.