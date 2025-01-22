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Автобус и скорая столкнулись в Уральске, есть пострадавшие

В Уральске произошло ДТП с участием автобуса, автомашин и кареты скорой помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Источник: Baigenews

ДТП произошло на пересечении улиц Курмангазы и Даулеткерея утром 21 января. Столкнулись две иномарки, пассажирский автобус № 22 и медицинский спецавтомобиль.

В ведомстве отметили, что Toyota Camry и Haval были на момент аварии припаркованные. По предварительным данным, столкновение произошло, когда «скорая» выезжала со второстепенной дороги на главную и не пропустила автобус. После столкновения спецавтомобиль упал на бок.

В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что в ДТП пострадали двое взрослых и ребёнок.

«Бригада скорой помощи доставила пострадавшего ребёнка 2007 года рождения в областную детскую многопрофильную больницу. Ему диагностировали ушибы и назначили амбулаторное лечение. 67-летнего мужчину и 49-летнюю женщину доставили в областную многопрофильную больницу. Сейчас их обследуют».

отметили в облздраве.