Автобус и скорая столкнулись в Уральске, есть пострадавшие

В ведомстве отметили, что Toyota Camry и Haval были на момент аварии припаркованные. По предварительным данным, столкновение произошло, когда «скорая» выезжала со второстепенной дороги на главную и не пропустила автобус. После столкновения спецавтомобиль упал на бок.