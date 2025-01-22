Подросток попал в больницу в тяжёлом состоянии после нападения собаки в Мангистауской области

Инцидент произошёл утром 21 января около 9:20. Пострадавший подросток, ученик местной школы-гимназии, был срочно доставлен в детскую областную больницу. По словам врачей, его состояние оценивается как тяжёлое.
Сотрудники полиции оперативно установили личность владельца животного. В отношении него составлен административный протокол по статье 407 Кодекса об административных правонарушениях РК — «Нарушение правил содержания животных».
Правоохранительные органы продолжают разбираться в обстоятельствах происшествия. Власти напоминают о необходимости соблюдения правил содержания животных, чтобы избежать подобных инцидентов.