Огонь тушили почти три часа. Подросток погиб, ещё один пострадал на пожаре в Бурятии

Во время тушения из дома эвакуировали 13-летнего подростка. Школьника сразу передали врачам, но спасти его не удалось. Также с травмами и отравлением дымом в больницу привезли 16-летнего подростка и 46-летнюю женщину. Дознаватели предварительно считают, что огонь мог разбушеваться из-за короткого замыкания проводки.