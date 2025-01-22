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Огонь тушили почти три часа. Подросток погиб, ещё один пострадал на пожаре в Бурятии

13-летний школьник погиб на пожаре в Бурятии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Трагедия произошла в селе Нижняя Иволга республики Бурятия. Ночью, когда семья легла спать, дом охватило пламя. К моменту приезда пожарных огонь охватил теплую пристройку и перекинулся на крышу.

— Менее чем за 3 часа пять пожарных и три единицы техники потушили возгорание на общей площади 96 квадратов, — сообщили в ГО и ЧС республики.

Во время тушения из дома эвакуировали 13-летнего подростка. Школьника сразу передали врачам, но спасти его не удалось. Также с травмами и отравлением дымом в больницу привезли 16-летнего подростка и 46-летнюю женщину. Дознаватели предварительно считают, что огонь мог разбушеваться из-за короткого замыкания проводки.