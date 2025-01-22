Два этажа выгорели во время пожара в Хабаровском крае

За минувшие сутки в Хабаровском крае ЧС не произошло. Сотрудники МЧС реагировали на 12 пожаров, шесть из которых произошли в жилом секторе. В селе Ровное загорелся двухэтажный каркасный жилой дом. Пожар тушили больше двух часов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В итоге внутри полностью выгорели первый и второй этажи, сгорела деревянная обрешетка крыши. Во время пожара никто не пострадал.
В Комсомольске-на-Амуре пожарные потушили возгорание в трехкомнатной квартире на Водонасосной улице. В одной из комнат загорелся диван. От высокой температуры частично были повреждены два кресла, шкаф, два телевизора, пластиковое окно, дверь и остекление лоджии. Люди в пожаре не пострадали.
Также три раза пожарные и спасатели выезжали на ликвидацию последствий ДТП.