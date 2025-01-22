Два этажа выгорели во время пожара в Хабаровском крае

В Комсомольске-на-Амуре пожарные потушили возгорание в трехкомнатной квартире на Водонасосной улице. В одной из комнат загорелся диван. От высокой температуры частично были повреждены два кресла, шкаф, два телевизора, пластиковое окно, дверь и остекление лоджии. Люди в пожаре не пострадали.