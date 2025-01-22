Насильственную смерть амурского тигра расследует прокуратура Приморья

Также продолжается расследование дела о конфликтном тигре, причинившего смертельные травмы рыбаку на реке у села Зимники Дальнереченского района на прошлой неделе. Тигра в процессе отлова пришлось застрелить, так как он проявлял крайнюю агрессию и бросался на автомобиль спецслужб, но на его теле зафиксированы травмы, полученные ранее, в том числе гниющая рана на животе от огнестрельного ранения. Эксперты выясняют, при каких обстоятельствах и когда редкий хищник получил её.