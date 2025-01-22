Насильственную смерть амурского тигра расследует прокуратура Приморья

Кадры с мёртвым тигром, лежащим на снегу, распространяли в социальных сетях с подписью, что зверь предположительно был подстрелен, он шёл около трёх километров, истекая кровью, прежде чем упасть. Вероятно, в него стреляли, чтобы отвадить от выходов в населённые пункты.
В Центре «Амурский тигр» уточнили, что это самец, погибший, по предварительным данным, насильственной смертью. Специалисты Центра рассматривают версию, что тигра застрелили, однако отвергают предположение, что зверя убили с целью разрешить конфликтную ситуацию — его труп нашли на территории охотничьих угодий в пяти с лишним километрах от ближайшего села, в своём естественном ареале обитания он не мог никому мешать.
К расследованию гибели краснокнижного животного подключилась прокуратура. Надзорное ведомство и вовсе оспаривает версию о причастности человека к смерти тигра: по информации прокуратуры, раны, которые обнаружили на туше хищника, не огнестрельные, а рваные. Кроме ран на голове, эксперты в процессе предварительного осмотра установили у тигра истощение и обморожение. Доследственная проверка по факту гибели тигра продолжается.
Также продолжается расследование дела о конфликтном тигре, причинившего смертельные травмы рыбаку на реке у села Зимники Дальнереченского района на прошлой неделе. Тигра в процессе отлова пришлось застрелить, так как он проявлял крайнюю агрессию и бросался на автомобиль спецслужб, но на его теле зафиксированы травмы, полученные ранее, в том числе гниющая рана на животе от огнестрельного ранения. Эксперты выясняют, при каких обстоятельствах и когда редкий хищник получил её.