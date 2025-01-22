Дело о смерти мужчины, выпившего уксус из бутылки «Джермука», приостановили

В феврале 2024 года 65-летний житель Владикавказа Гусов получил ожог пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды «Джермук» — вместо воды в ней оказался уксус. Он скончался в больнице. Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ). Вдова и дочери Гусова подали иск к производителю минеральной воды, ответчиками указаны, в том числе, армянская «Джермук Групп» и ИП Исупов Игорь Александрович. В конце декабря Советский районный суд Владикавказа оставил иск без движения.