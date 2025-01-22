В Хабаровске задержали авиадебошира, летевшего рейсом из Магадана

Как оказалось, дебош на борту самолета, следовавшего из Магадана в Хабаровск, учинил 25-летний ранее судимый житель Приморского края.
«Мужчина во время полета нарушал общественный порядок, выражался нецензурной бранью, приставал к пассажирам и бортпроводникам. На неоднократные требования прекратить противоправные действия не реагировал и создавал угрозу безопасности полета», — рассказала начальник пресс-службы УТ МВД России по ДФО Ольга Мироненко.
Пассажиры самостоятельно попытались утихомирить дебошира, для этого его пришлось пристегнуть ремнями к креслу. После приземления в хабаровском аэропорту нарушителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, встретили транспортные полицейские.
Правоохранители задержали мужчину и доставили в дежурную часть. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье 213 УК РФ.