В Хабаровске задержали авиадебошира, летевшего рейсом из Магадана

«Мужчина во время полета нарушал общественный порядок, выражался нецензурной бранью, приставал к пассажирам и бортпроводникам. На неоднократные требования прекратить противоправные действия не реагировал и создавал угрозу безопасности полета», — рассказала начальник пресс-службы УТ МВД России по ДФО Ольга Мироненко.