Ричмонд
-8°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске задержали авиадебошира, летевшего рейсом из Магадана

В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении нарушителя общественного порядка во время перелета, сообщили «РГ» в Управлении на транспорте МВД России по ДФО.

Источник: Reuters

Как оказалось, дебош на борту самолета, следовавшего из Магадана в Хабаровск, учинил 25-летний ранее судимый житель Приморского края.

«Мужчина во время полета нарушал общественный порядок, выражался нецензурной бранью, приставал к пассажирам и бортпроводникам. На неоднократные требования прекратить противоправные действия не реагировал и создавал угрозу безопасности полета», — рассказала начальник пресс-службы УТ МВД России по ДФО Ольга Мироненко.

Пассажиры самостоятельно попытались утихомирить дебошира, для этого его пришлось пристегнуть ремнями к креслу. После приземления в хабаровском аэропорту нарушителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, встретили транспортные полицейские.

Правоохранители задержали мужчину и доставили в дежурную часть. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье 213 УК РФ.