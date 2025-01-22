Ричмонд
-6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СК запросил доклад по делу о насилии над воспитанницей интерната в Чувашии

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по факту применения насилия в отношении воспитанницы детского учреждения в Чувашии.

Источник: Life.ru

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Чувашской Республике Полтинину А. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении СК РФ.

Напомним, инцидент произошёл 21 января. Педагог интерната применила насилие к девочке-инвалиду, которая отказывалась заниматься на уроке. Мать ребёнка обратилась в полицию. В региональной прокуратуре отметили, что сейчас педагог уже уволена, следователи продолжают устанавливать причастность подозреваемой к другим аналогичным случаям.