Глава СК запросил доклад по делу о насилии над воспитанницей интерната в Чувашии

Напомним, инцидент произошёл 21 января. Педагог интерната применила насилие к девочке-инвалиду, которая отказывалась заниматься на уроке. Мать ребёнка обратилась в полицию. В региональной прокуратуре отметили, что сейчас педагог уже уволена, следователи продолжают устанавливать причастность подозреваемой к другим аналогичным случаям.