Авиадебошир из Приморья стал фигурантом уголовного дела в Хабаровске

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, мужчину сняли с самолета из-за буйного поведения. Прибывшие по вызову полицейские доставили 25-летнего дебошира в дежурную часть. Он оказался жителем Приморья.
Во время полета приставал к пассажирам и бортпроводникам, нецензурно выражался, не реагировал на требования бортпроводников прекратить противоправные действия. Его пытались пристегнуть к креслу ремнями, а когда самолет приземлился, его уже встречали полицейские.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения.