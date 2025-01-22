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Авиадебошир из Приморья стал фигурантом уголовного дела в Хабаровске

Пассажир авиарейса «Магадан — Хабаровск» не смог добраться до места назначения из-за своего поведения.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, мужчину сняли с самолета из-за буйного поведения. Прибывшие по вызову полицейские доставили 25-летнего дебошира в дежурную часть. Он оказался жителем Приморья.

Во время полета приставал к пассажирам и бортпроводникам, нецензурно выражался, не реагировал на требования бортпроводников прекратить противоправные действия. Его пытались пристегнуть к креслу ремнями, а когда самолет приземлился, его уже встречали полицейские.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения.