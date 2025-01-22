В МВД раскрыли принцип, который защитит от мошенников

Отмечается, что сам принцип основывается на нескольких базовых примерах, которые помогут защититься от мошенников. Гражданам не стоит использовать простые пароли, во время беседы задавать как можно больше вопросов, не стесняться просить собеседника подтвердить свои слова, а также доверять своим сомнениям.