Во Владивостоке задержали автоугонщика на улице Русской

Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения. В отношении него был составлен протокол по статье 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Также было возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ — угон. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.