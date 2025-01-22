Во Владивостоке задержали автоугонщика на улице Русской

В отделение полиции города Владивостока поступило заявление от гражданина о том, что его автомобиль марки Toyota Raum был угнан. Мужчина оставил транспортное средство на улице Русской с работающим двигателем и открытыми дверями.
Сотрудники ГИБДД обнаружили угнанное транспортное средство. В районе проспекта 100-летия водитель проигнорировал требование об остановке, и началась погоня. На улице Постышева водитель не смог справиться с управлением и врезался в дерево. Преступник был задержан и доставлен в отделение полиции, где признался, что угнал машину, увидев её заведённой.
Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения. В отношении него был составлен протокол по статье 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Также было возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ — угон. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Сотрудники правоохранительных органов призывают владельцев транспортных средств быть бдительными и принимать меры для защиты своего имущества. Не оставляйте машины без присмотра, пользуйтесь охраняемыми стоянками и устанавливайте сигнализацию.
Подобная ситуация с угоном произошла 15 января там же, на улице Русской. Машина марки Range Rover, которая была оставлена на прогрев, была угнана мужчиной. На ней нарушитель устроил погоню в центре города и въехал в двери храма.