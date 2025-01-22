Трамп помиловал основателя даркнет-магазина Silk Road

«Я только что позвонил матери Росса Уильяма Ульбрихта, чтобы сообщить, что в ее честь и в честь либертарианского движения, которое поддерживало меня, я с удовольствием подписал полное и безусловное помилование ее сына Росса», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп сравнил преследование Ульбрихта со своими уголовными делами. «Мерзавец, который работал ради его осуждения, был одним из тех же сумасшедших, которые были вовлечены в использование правительства в качестве оружия против меня», — заявил президент США.
Ульбрихта в 2015 году приговорили к пожизненному сроку после обвинительного вердикта присяжных, которые сочли доказанным участие фигуранта в организации преступной схемы по торговле наркотиками, которая обеспечила транзакции более чем на 200 миллионов долларов.
Власти США в октябре 2013 года закрыли интернет-магазин Silk Road («Шелковый путь»), специализировавшийся на продаже запрещенных веществ в зоне анонимной сети Тоr. По оценкам экспертов, в магазине продавалось более 10 тысяч товаров, 70% из них составляли запрещенные во всех или большинстве стран психоактивные вещества.
Трамп при этом сам неоднократно выступал за пожизненный срок по делам о наркоторговле.