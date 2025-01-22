Трамп помиловал основателя даркнет-магазина Silk Road

«Я только что позвонил матери Росса Уильяма Ульбрихта, чтобы сообщить, что в ее честь и в честь либертарианского движения, которое поддерживало меня, я с удовольствием подписал полное и безусловное помилование ее сына Росса», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.