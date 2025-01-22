Генпрокуратура обжаловала решение суда о земле в поселке в Барвихе

В иске Генпрокуратура указывала, что управление делами президента, два его подведомственных учреждения — ФГУП Клинический санаторий «Барвиха» и ФГБУ «Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс» — и организация «Кантри-Про» вступили в сговор для изъятия рекреационных земель исторического памятника XIX века усадьбы Майендорф и коммерческой застройки, для чего был заключен инвестконтракт, согласно которому «занятые лесом земли выпали из собственности государства и были определены под жилищную застройку». Также ответчики должны были провести реконструкцию памятника, которой был расположен на территории санатория «Барвиха», но не выполнили ее в полном объеме, считает прокуратура.