Генпрокуратура обжаловала решение суда о земле в поселке в Барвихе

Одинцовский городской суд Московской области зарегистрировал апелляционное представление ГП, не согласной с решением. В ближайшее время дело будет направлено для рассмотрения в Мособлсуд.
В начале декабря Одинцовский городской суд отказал Генпрокуратуре в удовлетворении исковых требований об изъятии участков у собственников. В иске ГП указывала, что земли были проданы в 2001 году по заниженной в 236 раз стоимости и что ответчик не выполнил обязательства по реставрации памятника архитектуры — усадьбы Майендорф. Ответчики же настаивали на законности сделки: по их мнению, земельные участки были переданы в счет возмещения понесенных инвестором затрат на реставрацию памятника по исполненному договору.
Кроме того, Минмособлимущество еще летом представило отзыв (имеется в распоряжении РИА Новости), в котором указало, что «правительство Московской области и Минмособлимущество при принятии решений и заключении договора купли-продажи земельного участка полагали, что добровольный отказ управделами президента и санатория “Барвиха” от права постоянного бессрочного пользования на земельный участок площадью 99 гектаров был сделан в пределах компетенции, установленной пунктом 4 указа президента РФ от 7 августа 2000 года», а сделка проведена в полном соответствии с законом.
В иске Генпрокуратура указывала, что управление делами президента, два его подведомственных учреждения — ФГУП Клинический санаторий «Барвиха» и ФГБУ «Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс» — и организация «Кантри-Про» вступили в сговор для изъятия рекреационных земель исторического памятника XIX века усадьбы Майендорф и коммерческой застройки, для чего был заключен инвестконтракт, согласно которому «занятые лесом земли выпали из собственности государства и были определены под жилищную застройку». Также ответчики должны были провести реконструкцию памятника, которой был расположен на территории санатория «Барвиха», но не выполнили ее в полном объеме, считает прокуратура.
Ответчиками по делу были бывший владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, предприниматель Алексей Богачев, мать сооснователя группы Mercury Зоя Струнина, владелица салона цветов и жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова и другие. К иску привлечены третьи лица: администрация Одинцовского района, управделами президента, министерство финансов России, Росимущество.
Барвиха и Жуковка — часть Рублевки, территории к западу Москвы вдоль Рублево-Успенского шоссе, исторически застроенной государственными дачами и резиденциями, где в советское время селились высшие должностные лица государства, а также видные ученые и деятели искусства. С 1990-х Рублевка стала чрезвычайно популярным местом у новой российской бизнес-элиты, земля там одна из самых дорогих в России, а концентрация фешенебельных особняков — одна из самых высоких.