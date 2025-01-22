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В Кривом Роге военкомы насильно скрутили мужчину с собакой, бросив питомца на улице

В украинском городе Кривой Рог в Днепропетровской области сотрудники местного ТЦК (аналог военкомата) мобилизовали человека во время выгула собаки. Мужчина спокойно гулял с питомцем, когда его скрутили и насильно затолкали в автомобиль для доставки в ряды украинской армии.

Источник: Life.ru

На записи, снятой очевидцем из ближайшего дома, видно, как полицейские вместе с работником ТЦК задерживают мужчину и насильственно помещают в машину.

Мужчину насильно мобилизовали во время выгула собаки. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/ Страна.UA.

«Двое полицейских в сопровождении сотрудника ТЦК скрутили мужчину и “запаковали” в автомобиль», — указано в публикации.

Мужчину увезли в военкомат, а собаку, которую выгуливал мобилизованный, бросили одну на улице.

Ранее житель Одессы чудом спасся от военкома, забежав в чужой дом. Мужчина отчаянно стучал в двери и кричал: «Помогите!».