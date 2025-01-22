В Кривом Роге военкомы насильно скрутили мужчину с собакой, бросив питомца на улице

На записи, снятой очевидцем из ближайшего дома, видно, как полицейские вместе с работником ТЦК задерживают мужчину и насильственно помещают в машину.
Мужчину насильно мобилизовали во время выгула собаки. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/ Страна.UA.
«Двое полицейских в сопровождении сотрудника ТЦК скрутили мужчину и “запаковали” в автомобиль», — указано в публикации.
Мужчину увезли в военкомат, а собаку, которую выгуливал мобилизованный, бросили одну на улице.
Ранее житель Одессы чудом спасся от военкома, забежав в чужой дом. Мужчина отчаянно стучал в двери и кричал: «Помогите!».