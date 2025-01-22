В Кривом Роге военкомы насильно скрутили мужчину с собакой, бросив питомца на улице

В украинском городе Кривой Рог в Днепропетровской области сотрудники местного ТЦК (аналог военкомата) мобилизовали человека во время выгула собаки. Мужчина спокойно гулял с питомцем, когда его скрутили и насильно затолкали в автомобиль для доставки в ряды украинской армии.