Житель Иркутска получил срок за организацию нарколаборатории и создание 264 кг наркотиков

Жителя Иркутска осудили на 16,5 лет за организацию нарколаборатории в Красноярском крае. Мужчина нашел вакансию «варщика» запрещенных веществ в интернете в 2023 году и откликнулся на нее. По условиям «работодателя», нарколабораторию необходимо было открыть в Канске, где также можно было получить необходимое оборудование и реагенты. За производство 1 кг запрещенных веществ обещали заплатить 250 тысяч рублей, пишет ИА IrkutskMedia.