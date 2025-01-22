Житель Иркутска получил срок за организацию нарколаборатории и создание 264 кг наркотиков

Жителя Иркутска осудили на 16,5 лет за организацию нарколаборатории в Красноярском крае. Мужчина нашел вакансию «варщика» запрещенных веществ в интернете в 2023 году и откликнулся на нее. По условиям «работодателя», нарколабораторию необходимо было открыть в Канске, где также можно было получить необходимое оборудование и реагенты. За производство 1 кг запрещенных веществ обещали заплатить 250 тысяч рублей, пишет ИА IrkutskMedia.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, злоумышленник получил от «оператора» информацию о местах расположения тайников в Канском районе, откуда он изъял химические вещества и оборудование для производства наркотиков: 72 канистры с химическими веществами, реакторы, воронки, колбы и др. На деньги, предоставленные «оператором», иркутянин купил неприметный участок с хозяйственными постройками, где и смонтировал лабораторию. Соучастники обучили его технологии производства наркотиков. Наняв помощника, мужчина приступил к работе осенью.
К декабрю 2023 года они успели изготовить 264 кг наркотиков и 13 кг прекурсоров. Готовую запрещёнку они спрятали в нарколаборатории и стали ожидать указаний от «руководства» о месте размещения их в тайники для дальнейшего сбыта.
Суд приговорил мужчину к 16,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В доход государства суд обратил земельный участок осужденного. Наркотики хранятся при деле до вынесения приговоров в отношении других фигурантов. Приговор не вступил в законную силу.