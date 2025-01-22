СК начал проверку после ранения подростка пиротехникой в Иркутске

Известно, что 14-летний школьник получил травму в новогоднюю ночь. Как полагают хирурги, причиной стал заряд фейерверка, разорвавшийся в груди мальчика. Операция прошла успешно, ребенка уже выписали из клиники.
По факту телесных повреждений несовершеннолетнему проводится проверка. Речь может идти о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщили в главке СК РФ по Иркутской области.
Согласно предварительной информации прокуратуры, подросток получил травму в результате попадания в его грудь пиротехнического изделия во дворе многоквартирного дома. Надзорное ведомство поставило проверку на контроль.