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СК начал проверку после ранения подростка пиротехникой в Иркутске

После публикации «РГ» о хирургической операции, которую провели врачи Иркутской Ивано-Матренинской детской клинической больницы, спасая жизнь подростка с ранением грудной клетки, сотрудники СК и прокуратуры начали проверку.

Источник: РИА "Новости"

Известно, что 14-летний школьник получил травму в новогоднюю ночь. Как полагают хирурги, причиной стал заряд фейерверка, разорвавшийся в груди мальчика. Операция прошла успешно, ребенка уже выписали из клиники.

По факту телесных повреждений несовершеннолетнему проводится проверка. Речь может идти о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщили в главке СК РФ по Иркутской области.

Согласно предварительной информации прокуратуры, подросток получил травму в результате попадания в его грудь пиротехнического изделия во дворе многоквартирного дома. Надзорное ведомство поставило проверку на контроль.

здоровье
СК