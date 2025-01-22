Рейс с застрявшими на сутки в Гаване российскими туристами вылетел в Москву

Изначально рейс FV6850 из Гаваны в Москву был запланирован на 17:00 мск 20 января (9:00 по местному времени), однако его отложили почти на сутки. По словам представителей авиакомпании, задержка произошла из-за совокупности разных причин: изначально из-за технического дефекта, а после по причине необходимости обеспечения отдыха экипажа и ожидания загрузки питания, которое аэропорт не мог своевременно обеспечить. Тогда отправления ожидали 328 пассажиров. Им, как положено по закону, предоставили трансфер и разместили в отеле.