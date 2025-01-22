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В Новосибирске на Учительской улице водитель седана сбил человека

После наезда автомобиль вынесло на трамвайные пути.

Источник: Комсомольская правда

22 января водитель седана сбил человека на улице Учительской в Новосибирске. Информация об этом появилась на сайте «АСТ-54».

— ДТП произошло возле остановки «Библиотека». После того как водитель сбил человека, он выскочил на трамвайные пути, — сообщили в паблике очевидцы.

На месте аварии образовалась пробка, движение в сторону улицы Авиастроителей затруднено. В каком состоянии находится пострадавший человек, неизвестно. В ГАИ аварию пока не прокомментировали.

Ранее КП-Новосибирск писала, что попавшая в ДТП под Новосибирском фура заблокировала движение машин.