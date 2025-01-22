10-летнюю омичку, переходившую дорогу, сбила машина

Сегодня рано утром, в 6:55, в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Октябрьском округе. На место вызова прибыли сотрудники полиции, которые выяснили, что водитель автомобиля «Тойота Рав 4», мужчина 1951 года рождения, совершил наезд на пешехода. Инцидент произошел на улице Берникова, вблизи дома № 30, когда девочка 2014 года рождения переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате удара пешеходу понадобилась медицинская помощь. В настоящее время специалисты продолжают сбор информации, чтобы установить все причины и обстоятельства происшествия. О дальнейших подробностях будет сообщено позже.
Как уточнили в пресс-службе ГИБДД, с 7 часов утра произошло 18 ДТП.