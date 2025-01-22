В Омске бывшая сотрудница пункта выдачи похитила заказы клиентов

О случившемся представители пункта выдачи сообщили в полицию.
Подозрение, по информации пресс-службы, пало на 19-летнюю жительницу Советского округа, которая в мае прошлого года уволилась, но в ноябре бывшая коллега попросила подменить ее на один день.
Фигурантка, отработав смену, взяла наличные из кассы и товары со склада: сотовый телефон, несколько единиц различной бытовой техники, набор кухонных принадлежностей, автозапчасти и инструменты.
Второй факт произошел через неделю. В ночное время девушка проникла внутрь и похитила деньги, фен, комплект автомобильных чехлов на сидения и гибкое стекло.
Возбуждено уголовное дело. Отмечается, что похищенное имущество изъято и возвращено, а причиненный ущерб возмещен.