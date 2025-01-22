Ричмонд
-8°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске бывшая сотрудница пункта выдачи похитила заказы клиентов

В Омске с пункта выдачи заказов маркетплейса по улице Масленникова пропали деньги и имущество клиентов, рассказали в среду, 22 января 2025 года, в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

О случившемся представители пункта выдачи сообщили в полицию.

Подозрение, по информации пресс-службы, пало на 19-летнюю жительницу Советского округа, которая в мае прошлого года уволилась, но в ноябре бывшая коллега попросила подменить ее на один день.

Фигурантка, отработав смену, взяла наличные из кассы и товары со склада: сотовый телефон, несколько единиц различной бытовой техники, набор кухонных принадлежностей, автозапчасти и инструменты.

Второй факт произошел через неделю. В ночное время девушка проникла внутрь и похитила деньги, фен, комплект автомобильных чехлов на сидения и гибкое стекло.

Возбуждено уголовное дело. Отмечается, что похищенное имущество изъято и возвращено, а причиненный ущерб возмещен.