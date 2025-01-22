МЧС Омска показало кадры смертельного пожара в Колосовке

По официальным сведениям регионального ГУ МЧС, о возгорании в двухквартирном доме стало известно в 16:55 вторника, 21 января 2025 года. Обозначено, что на ликвидацию открытого горения на площади порядка 60 квадратных метров у 6 огнеборцев ушло менее получаса, она провозглашена уже в 17:20.