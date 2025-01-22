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МЧС Омска показало кадры смертельного пожара в Колосовке

В среду, 22 января 2025 года, пресс-служба ГУ МЧС по Омской области обнародовала кадры с места пожара, охватившего жилой дом в райцентре Колосовского района Омской области.

Источник: МЧС РФ

Уточняется, что он приобрел трагический характер, обнаружено бездыханное тело женщины, спасти которую не удалось. Никаких личных данных о погибшей в официальной публикации не приводится.

По официальным сведениям регионального ГУ МЧС, о возгорании в двухквартирном доме стало известно в 16:55 вторника, 21 января 2025 года. Обозначено, что на ликвидацию открытого горения на площади порядка 60 квадратных метров у 6 огнеборцев ушло менее получаса, она провозглашена уже в 17:20.

На представленных кадрах видно, что к моменту прибытия спасателей в жилом помещении уже поднялся мощный столб пламени. Об этом, в том числе, говорит тот факт, что кровля дома обуглилась.

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