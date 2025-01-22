В деревне Колосовка Омской области на пожаре погибла женщина

Вчера, 21 января, в деревне Колосовка случился крупный пожар. Около 17:00 загорелся двухквартирный частный дом. Пламя бушевало на площади 60 квадратных метров. Пожар тушили шесть сотрудников МЧС России и две пожарных машины.
Огонь охватил кровлю, потолочные перекрытия дома и одну из квартир. Через 20 минут пламя удалось сбить, однако за это время на пожаре успела погибнуть женщина. Предварительной причиной ЧП, как установили дознаватели, стали неправильное обустройство и эксплуатация печного отопления.