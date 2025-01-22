Во Владивостоке погибла студентка, проходившая практику в рыбном порту

20-летняя девушка погибла 21 января на территории ОАО «Владивостокский морской рыбный порт». По предварительной информации, она находилась там вместе с сотрудниками таможни в рамках прохождения производственной практики.
Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России организована доследственная проверка по факту наезда грузовым автомобилем на девушку по признакам преступлений, предусмотренных статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и статьей 293 УК РФ (халатность).
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.