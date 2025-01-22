Инвестировала в мошенников 2,5 млн рублей жительница Хабаровского края

В Солнечном районе сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества. В дежурную часть отдела МВД России по Солнечному району обратилась 48-летняя жительница районного центра. Женщина сообщила, что в сети Интернет обнаружила рекламу о выгодном инвестировании денежных средств и воспользовалась данной услугой. Она прошла по ссылке и оставила номер своего мобильного телефона, сообщает ИА AmurMedia.
Под видом участия в прибыльных инвестиционных проектах в течение месяца с различных телефонных номеров, а также посредством видеозвонков и переписки в интернет-мессенджерах с потерпевшей связывались лжеброкеры. Женщину убедили, что для максимальной прибыли необходимо постоянно вкладывать денежные средства. Переводы через мобильные приложения варьировались от 15 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, а для убедительности под видом дивидендов от вкладов женщине мошенники перевели 100 тысяч рублей. Сомнения о получении прибыли таким способом выдвинула знакомая потерпевшей, у которой она для этих целей заняла более 350 тысяч рублей. После того как потерпевшая попыталась вывести вложенные денежные средства, лжеброкеры перестали выходить на связь.
Общий ущерб от действий аферистов составил более 2 миллионов 500 тысяч рублей, из которых лишь 80 тысяч рублей являются собственными накоплениями потерпевшей, остальные являются кредитными.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, следователями районного отдела полиции возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
В настоящее время правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению противоправного деяния.
Сотрудники полиции предупреждают:
— если у вас нет специальных знаний в области функционирования фондовых рынков, бирж, инвестиционной деятельности, а вам предлагают быстрый и легкий заработок — насторожитесь, возможно, это мошенники;
— не переходите по подозрительным ссылкам и не скачивайте незнакомых приложений. Мошенники маскируются под легальные платформы, перенаправляя вас на нужные им сайты и страницы.