Инвестировала в мошенников 2,5 млн рублей жительница Хабаровского края

Под видом участия в прибыльных инвестиционных проектах в течение месяца с различных телефонных номеров, а также посредством видеозвонков и переписки в интернет-мессенджерах с потерпевшей связывались лжеброкеры. Женщину убедили, что для максимальной прибыли необходимо постоянно вкладывать денежные средства. Переводы через мобильные приложения варьировались от 15 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, а для убедительности под видом дивидендов от вкладов женщине мошенники перевели 100 тысяч рублей. Сомнения о получении прибыли таким способом выдвинула знакомая потерпевшей, у которой она для этих целей заняла более 350 тысяч рублей. После того как потерпевшая попыталась вывести вложенные денежные средства, лжеброкеры перестали выходить на связь.