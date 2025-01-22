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Жителей Приморья предупредили о риске заноса чумы свиней в хозяйстве

Эпизоотическая ситуация требует повышенного внимания.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье местных жителей предупредили о риске заноса чумы свиней в хозяйство. Об этом рассказали в пресс-службе администрации региона.

Уточняется, что в Японии выявили случаи классической чумы свиней (КЧС). Заболевание зафиксировали среди домашних животных и среди диких кабанов. Специалисты ветеринарной инспекции рассказали, что владельцам хозяйства нужно строго соблюдать санитарные правила, чтобы избежать заноса вируса.

Также эксперты напомнили о признаках заболевания данным вирусом. Например, у животных наблюдается высокая температура (до 42 градусов), утрата аппетита, сильная жажда, угнетенность и сонливость.

Ранее было известно, что в Пограничном округе Приморья выявили очаг африканской чумы свиней.

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