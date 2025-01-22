Волонтёры сообщили о поиске женщины, пропавшей в посёлке в Пермском крае

Волонтеры поискового отряда «Регион59» сообщили о поиске женщины, которая исчезла в поселке Октябрьском в Пермском крае.
Вечером 21 января в социальных сетях организации было опубликовано сообщение об исчезновении 78-летней женщины. Местонахождение Раисы Плешковой остается неизвестным с 16 января. Пенсионерка вышла из дома по улице Школьной утром и ушла в неизвестном направлении. Как уточнили в поисковом отряде, женщина нуждается в медицинской помощи.
В день своей пропажи Раиса была одета в платок и пуховик, на ногах у нее были черные сапоги. Рост пропавшей около 155 сантиметров, у нее худощавое телосложение, короткие седые волосы и каре-зеленые глаза. Особой приметой выделяется хромота женщины и трость, с которой она передвигается.
Волонтеры обратились к неравнодушным жителям Пермского края и призвали всех, кто знает о том, где находится женщина, сообщить об этом по телефонам 102, 112 или 8−912−880−41−60.