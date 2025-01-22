Волонтёры сообщили о поиске женщины, пропавшей в посёлке в Пермском крае

В день своей пропажи Раиса была одета в платок и пуховик, на ногах у нее были черные сапоги. Рост пропавшей около 155 сантиметров, у нее худощавое телосложение, короткие седые волосы и каре-зеленые глаза. Особой приметой выделяется хромота женщины и трость, с которой она передвигается.