Пожар в Кушнаренково унес жизнь 64-летнего мужчины

Сегодня ночью, 22 января, в Кушнаренковском районе Башкирии произошел смертельный пожар. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Трагедия случилась в селе Кушнаренково. На улице Энергетиков загорелся металлический вагончик размером 2,5×4 метров. Прибывшие на место ЧП огнеборцы МЧС ликвидировали горение. К сожалению, в ходе тушения был обнаружен мертвым 64-летний мужчина.
На месте в настоящее время работают дознаватель МЧС и следственно- оперативная группа. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
— Одной из возможных причин пожара могло стать нарушение правил эксплуатации печи, — утверждают в экстренной службе.
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