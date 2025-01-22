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В торговых центрах Екатеринбурга провели облаву на мигрантов-нелегалов

В Екатеринбурге нашли нелегальных мигрантов.

Источник: УМВД Екатеринбурга

В понедельник, 21 января, сотрудники полиции Екатеринбурга провели проверку мигрантов в торговых центрах. В поле зрения силовиков попали 78 работников, четверо из них нарушают миграционное законодательство. Об этом информирует отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

— В отношении всех будет рассмотрен вопрос об административном выдворении за пределы РФ, — рассказали в силовом ведомстве.

Отметим, что проверка проводилась в торговых центрах, расположенных в Пионерском микрорайоне по улицам Блюхера и Сулимова.

В ТЦ выезжали сотрудники полиции, включая представителя по вопросам миграции, участковые уполномоченные, специалисты по охране общественного порядка, сотрудники ППСМ и Госавтоинспекции города.