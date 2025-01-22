В торговых центрах Екатеринбурга провели облаву на мигрантов-нелегалов

В понедельник, 21 января, сотрудники полиции Екатеринбурга провели проверку мигрантов в торговых центрах. В поле зрения силовиков попали 78 работников, четверо из них нарушают миграционное законодательство. Об этом информирует отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.