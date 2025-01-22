Хабаровчанке грозит до пяти лет тюрьмы за фиктивную регистрацию мигрантов

Участковые первого отдела полиции города Хабаровска в ходе проверки полученной ими информации выявили очередной факт фиктивной регистрации иностранных граждан на территории краевого центра. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», правоохранители задержали 44-летнюю местную жительницу, которая, по версии сотрудников ведомства, прописала у себя в частном доме до 15 приезжих из государств Средней Азии.
По информации пресс-службы регионального управления МВД России, подозреваемая была ранее судима за кражу и в настоящее время трудится в клининговой компании. Правоохранители установили, что женщина прекрасно понимала, что идёт на преступление и мигранты по её адресу проживать не будут. Кроме того, за фиктивную регистрацию она брала с них денежную компенсацию в размере от трёх до пяти тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ» находится на стадии расследования, а сама подозреваемая за совершение преступления отпущена с обязательством о явке. Если её вина будет доказана в суде, ей грозит серьёзное наказание, которое предусматривает вплоть до пяти лет реального лишения свободы.
Напомним, что в конце прошлого года Государственная дума России в окончательном чтении приняла закон, согласно которому у организаторов и пособников нелегальной миграции будут конфисковывать имущество и полученные преступным путём деньги. Ранее подобные преступления были переведены в разряд особо тяжких.