Хабаровчанке грозит до пяти лет тюрьмы за фиктивную регистрацию мигрантов

По информации пресс-службы регионального управления МВД России, подозреваемая была ранее судима за кражу и в настоящее время трудится в клининговой компании. Правоохранители установили, что женщина прекрасно понимала, что идёт на преступление и мигранты по её адресу проживать не будут. Кроме того, за фиктивную регистрацию она брала с них денежную компенсацию в размере от трёх до пяти тысяч рублей.