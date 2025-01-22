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На Дону следователи устанавливают обстоятельства смерти подростка

Предварительно, 12-летний мальчик погиб от отравления угарным газом.

Источник: СУ СК РФ по Ростовской области

В следственный отдел по г. Красный Сулин следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области поступило сообщение об обнаружении в одном из домовладений, расположенных в г. Гуково, тела 12-летнего подростка без признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

— По предварительным данным, смерть мальчика наступила от отравления окисью улерода, в результате эксплуатации печи на твердом топливе, — говорится в сообщении.

Следователем осуществлен выезд на место происшествия, проведен осмотр домовладения, опрошены родственники.

По данному факту проводится доследственная проверка. Назначены необходимые экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

СК