На Дону следователи устанавливают обстоятельства смерти подростка

В следственный отдел по г. Красный Сулин следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области поступило сообщение об обнаружении в одном из домовладений, расположенных в г. Гуково, тела 12-летнего подростка без признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.