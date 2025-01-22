В Верхотурье братья 2, 4 и 6 лет устроили пожар в квартире

Братья успели самостоятельно выбежать из горящего помещения, так как родителей в этот момент не было дома. Младший ребенок был госпитализирован.
Огнеборцы смогли не допустить распространение пламени на другие квартиры. Площадь пожара составила 60 кв.м. К тушению были привлечены 17 специалистов и три единицы техники.
МЧС России напоминает:
- не оставляй детей без присмотра;
- расскажи ребенку об опасности игр с огнем;
- спички и зажигалки убери в недоступное место;
- установи в доме пожарный извещатель. Он предупредит о возгорании раньше, чем ты заметишь пламя. Успеешь спасти себя и близких.