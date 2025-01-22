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В Верхотурье братья 2, 4 и 6 лет устроили пожар в квартире

В Верхотурье в результате пожара в двухэтажном доме пострадал мальчик двух лет. Причиной возгорания стал сам ребенок, который вместе с братьями 4 и 6 лет остался дома без взрослых и решил поиграть с огнем. Как сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области, в результате детской шалости загорелась квартира и крыша в частично расселенном многоквартирном доме.

Братья успели самостоятельно выбежать из горящего помещения, так как родителей в этот момент не было дома. Младший ребенок был госпитализирован.

Огнеборцы смогли не допустить распространение пламени на другие квартиры. Площадь пожара составила 60 кв.м. К тушению были привлечены 17 специалистов и три единицы техники.

МЧС России напоминает:

  • не оставляй детей без присмотра;
  • расскажи ребенку об опасности игр с огнем;
  • спички и зажигалки убери в недоступное место;
  • установи в доме пожарный извещатель. Он предупредит о возгорании раньше, чем ты заметишь пламя. Успеешь спасти себя и близких.

пожары