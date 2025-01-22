В Верхотурье братья 2, 4 и 6 лет устроили пожар в квартире

В Верхотурье в результате пожара в двухэтажном доме пострадал мальчик двух лет. Причиной возгорания стал сам ребенок, который вместе с братьями 4 и 6 лет остался дома без взрослых и решил поиграть с огнем. Как сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области, в результате детской шалости загорелась квартира и крыша в частично расселенном многоквартирном доме.