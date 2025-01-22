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В Ростовской области из-за упавших обломков БПЛА оцепили детский сад

В Ростовской области обломки беспилотника упали на территорию детского сада.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области из-за упавших обломков БПЛА оцепили детский сад. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Происшествие случилось в ночь на 22 января.

В результате атаки беспилотников несколько обломков упали на территории жилых домов и детского сада. Так, в Красном Сулине часть беспилотника упала во двор жилого дома, а в поселке Марьино обломки упали на территорию детского сада «Березка» и во двор частного дома. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

Сейчас территории, на которых упали обломки оцеплены. Детский сад сегодня работать не будет. Как уточнил врио губернатора, при необходимости родителям предложат отвести детей в другие детские сады.