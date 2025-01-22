В Ростовской области из-за упавших обломков БПЛА оцепили детский сад

В результате атаки беспилотников несколько обломков упали на территории жилых домов и детского сада. Так, в Красном Сулине часть беспилотника упала во двор жилого дома, а в поселке Марьино обломки упали на территорию детского сада «Березка» и во двор частного дома. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.