В Челябинске троллейбус сбил пешехода, переходившего дорогу на зеленый свет

По данным пресс-службы, ДТП произошло 22 января вблизи дома 14 по Комсомольскому проспекту.
«По предварительным данным, водитель, женщина 1973 года рождения, управляя троллейбусом номер 12, совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате чего пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП», — говорится в сообщении.
На место происшествия прибыл начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску Радий Ганиев. Сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группой полиции уславливаются обстоятельства произошедшего, отмечает пресс-служба.