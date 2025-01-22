В Челябинске троллейбус сбил пешехода, переходившего дорогу на зеленый свет

«По предварительным данным, водитель, женщина 1973 года рождения, управляя троллейбусом номер 12, совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате чего пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП», — говорится в сообщении.