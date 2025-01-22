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В Челябинске троллейбус сбил пешехода, переходившего дорогу на зеленый свет

ЧЕЛЯБИНСК, 22 янв — РИА Новости. Водитель троллейбуса в Челябинске наехал на пешехода, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора, пешеход погиб, идет проверка, сообщила пресс-служба ГАИ.

Источник: © РИА Новости

По данным пресс-службы, ДТП произошло 22 января вблизи дома 14 по Комсомольскому проспекту.

«По предварительным данным, водитель, женщина 1973 года рождения, управляя троллейбусом номер 12, совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате чего пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП», — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыл начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску Радий Ганиев. Сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группой полиции уславливаются обстоятельства произошедшего, отмечает пресс-служба.